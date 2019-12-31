Ирина Дубцова: женщины сами виновны в домогательствах

Известная российская исполнительница Ирина Дубцова заявила, что часто женщины сами виноваты в домогательствах. Об этом пишет kp. ru.

Как считает певица, можно установить такую грань, что мужчина даже не помыслит о чем-либо неприличном. Ирина Дубцова считает, что если мужчина ведет себя неподобающим образом, дама может с улыбкой на лице и вежливо отреагировать на его поступок, чтобы он не испытал неловкости и стыда. Если же он настойчив, то следует ответить: "Я занята, у меня любовь — и вам желаю аналогичного", — сказала певица.

Кроме этого, Дубцова подвергла критике женщин, которые показывают свою сексуальность и ходят в прозрачных предметах одежды, через которые заметно нижнее белье.