Тимати заплатит бабушкам из Башкирии 1 млн рублей

Бабушкам из республики Башкирия удалось удивить знаменитого певца, и за свою работу они получат не только признание, но и 1 миллион рублей.
Не так давно рэпер Тимати запустил конкурс, где попросил удивить его. Победителю предназначался весьма солидный приз — 1 миллион рублей. Тогда никто и представить себе не мог, что победу могут одержать бабушки из Башкортостана.
А накануне, 30 декабря, Тимати подвел итоги конкурса и решил отдать приз "Михайловским бабушкам".
"Кеш бабушкам!" — написал исполнитель в своем официальном аккаунте в Instagram.
Напомним, бабушки сняли видео своей версии клипа на композицию "Впереди копы".
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.