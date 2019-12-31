Тимати заплатит бабушкам из Башкирии 1 млн рублей

Бабушкам из республики Башкирия удалось удивить знаменитого певца, и за свою работу они получат не только признание, но и 1 миллион рублей.

Не так давно рэпер Тимати запустил конкурс, где попросил удивить его. Победителю предназначался весьма солидный приз — 1 миллион рублей. Тогда никто и представить себе не мог, что победу могут одержать бабушки из Башкортостана.

А накануне, 30 декабря, Тимати подвел итоги конкурса и решил отдать приз "Михайловским бабушкам".

"Кеш бабушкам!" — написал исполнитель в своем официальном аккаунте в Instagram.

Напомним, бабушки сняли видео своей версии клипа на композицию "Впереди копы".