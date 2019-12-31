Певица Наргиз опровергла обвинения в русофобии

Известная певица Наргиз отвергла обвинения в русофобии. В своем Instagram она написала, что сообщение о якобы ее ненависти к России - это "мерзкая и подлая ложь".

Наргиз заявила, что готова ответить за свои слова и пройти проверку на детекторе лжи.

"Заявление о том, что я питаю ненависть к России, а людей называю "рожами", является мерзкой и подлой ложью! За что безапелляционно готова ответить на детекторе лжи!" — написала исполнительница.

Также она добавила, что не планирует оставлять Россию, так как уверена, что ее здесь любят, а она в свою очередь любит государство, которое предоставило ей возможность исполнить детскую мечту и "быть настоящей".