Продюсер "Ласкового мая" назвал Лещенко предателем

Продюсер музыкальной группы "Ласковый май" Андрей Разин назвал певца Льва Лещенко предателем.
На одном из телешоу экс-участник группы Юрий Шатунов заявил, что Разин якобы мешает ему ездить с концертами и сам под фонограмму исполняет песни его голосом. А Лещенко в интервью одному из сетевых изданий заявил, что группа стала успешной исключительно благодаря Шатунову. При этом артист назвал Разина "администратором, выдающим себя за певца".
В свою очередь, продюсер назвал слова Лещенко "предательством".
"Стыдно слушать это от вас, профессионала. Я понимаю, что вас "жаба душит", что Разин обошел вас по жизни. Но прийти и обсудить вопрос с этими проститутками и плохо говорить обо мне — человеке, который никогда к вам ничего плохого не имел…", — сказал Разин и заявил, что Лещенко "сам стал проституткой", сообщает "Пятый канал".
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