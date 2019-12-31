Продюсер "Ласкового мая" назвал Лещенко предателем

Продюсер музыкальной группы "Ласковый май" Андрей Разин назвал певца Льва Лещенко предателем.

На одном из телешоу экс-участник группы Юрий Шатунов заявил, что Разин якобы мешает ему ездить с концертами и сам под фонограмму исполняет песни его голосом. А Лещенко в интервью одному из сетевых изданий заявил, что группа стала успешной исключительно благодаря Шатунову. При этом артист назвал Разина "администратором, выдающим себя за певца".

В свою очередь, продюсер назвал слова Лещенко "предательством".