Наргиз опровергла свои высказывания о неуважении к России

Певица Наргиз опровергла обвинения в неуважении к России после того, как заявила, что "Раша — это мафия".

Как заявила артистка в соцсети Instagram, сообщения о ее ненависти к России были "мерзкой и подлой ложью".

"Заявление о том, что я ненавижу Россию, а жителей этой страны называю "рожами", является мерзкой и подлой ложью! За что безапелляционно готова ответить на детекторе лжи!", — написала Наргиз.

А я люблю и всегда любила вас (россиян), за то, что дали мне такую возможность воплотить мою детскую мечту и быть настоящей", — заключила Наргиз.

Ранее артистка в интервью Ксении Собчак сказала, что ее дети живут в США и считают, что в России "медведи ходят по улице". Певица объяснила, что не чувствует себя в России в безопасности и поэтому перевозить своих детей сюда не планирует.

"Они (дети) уже полные американцы. Они ходили там… и школу они там закончили, и колледжи, вся их жизнь полностью там. У меня старшая дочь, например, имеет представление о России, что медведи ходят по улицам и что Раша — это мафия", — добавила Наргиз.

Музыкальный продюсер певицы Максим Фадеев, в свою очередь, рассказал, что Наргиз Закирова ненавидит Россию.