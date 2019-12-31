Директор Ротару поругался с критиком Соседовым из-за Пугачевой

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров выступил в поддержку Аллы Пугачевой, которую на днях подверг критике журналист Сергей Соседов. По мнению последнего, артистам следует своевременно покидать сцену, а смотреть на Примадонну, которая "еле дышит", неприятно.

При этом директор Ротару удивился словам музыкального критика. По мнению Лаврова, во всем мире музыканты ценятся в любом возрасте и в любой физической форме. Он вспомнил выступления Эннио Морриконе, который тоже неоднократно прощался со сценой, но время от времени позволяет себе выступать. Его зрители всегда встречают с восторгом, и никто не критикует его за старость.