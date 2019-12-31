Оскорбленный Сюткин пообещал «ответку» Шнурову, назвавшему его стариком

Певец Валерий Сюткин всерьез оскорбился после того, как в программе "Вечерний Ургант" его коллега фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров, сказал, что "Сюткин — замечательный человек, но оставляет за собой много песка", намекнув на возраст артиста.

"Я затаил интеллигентное хамство. Поэтому 1 января он (Шнуров — прим. ред) получит по полной программе. Прямо в прямом эфире финала "Голоса"", — заявил Сюткин.

Певец подчеркнул, что между ним и Шнуровым исключительно "художественные отношения", поскольку они оба — наставники в шоу "Голос".

"Отвечать на слова Шнурова буду сам. Мы в жизни хорошо общаемся со Шнуровым, но в эфире можем позволить себе "двинуть". И раз уж я пообещал отреагировать на его иронию, то жахну одним залпом. Думаю, всем понравится", — говорит Сюткин.

Кстати, Шнуров не в первый раз иронизирует по поводу "старения" "официального" шоу-бизнеса. Например, недавно он высказался о завсегдатаях "Голубых огоньков" и даже написал про них стихи. Подробнее об этом читайте на сайте.