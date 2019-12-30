Известная телеведущая и певица Ольга Бузова выложила на YouTube клип на композицию "Мандаринка", записанный вместе с блогером Давидом Манукяном (Dava).
В клипе молодые люди поют, танцуют и обнимаются в студии звукозаписи.
Песня "Мандаринка", которую Ольга Бузова представила в прошедший вторник, всего за сутки возглавила российский ITunes, вошла в чарт ВКонтакте, а также попала в тренды YouTube.
Но пользователи больше всего интересовались возможным романом между блогером и телеведущей. Напомним, о романтических отношениях между Бузовой и Манукяном давно пишут различные издания.
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.