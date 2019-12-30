Бузова презентовала клип на песню "Мандаринка"

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова выложила на YouTube клип на композицию "Мандаринка", записанный вместе с блогером Давидом Манукяном (Dava).

В клипе молодые люди поют, танцуют и обнимаются в студии звукозаписи.

Песня "Мандаринка", которую Ольга Бузова представила в прошедший вторник, всего за сутки возглавила российский ITunes, вошла в чарт ВКонтакте, а также попала в тренды YouTube.

Но пользователи больше всего интересовались возможным романом между блогером и телеведущей. Напомним, о романтических отношениях между Бузовой и Манукяном давно пишут различные издания.