Ангелина Вовк приняла предложение молодого возлюбленного

Отношения двух людей с разницей в возрасте в четверть века поразили фанатов ведущей. Предположительно, Михаил Курицын впервые испытал чувства к Ангелине Вовк, когда она еще вела программу "Спокойной ночи, малыши"!

А недавно невеста сообщила, что решила принять предложение руки и сердца.

Напомним, еще год назад Вовк начала посещать различные мероприятия вместе с Михаилом Курицыным. Потом они стали вместе путешествовать. Пара также вместе ведет вечера музыки и корпоративные концерты. Телеведущей сейчас 77 лет, а жених, по неофициальной информации, моложе ее на 25 лет.

Когда журналисты издания kp.ru напрямую спросили Вовк о ее планах выйти замуж, она сказала