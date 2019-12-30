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Источник Правда.Ру

Ангелина Вовк приняла предложение молодого возлюбленного

Шоу-бизнес

Отношения двух людей с разницей в возрасте в четверть века поразили фанатов ведущей. Предположительно, Михаил Курицын впервые испытал чувства к Ангелине Вовк, когда она еще вела программу "Спокойной ночи, малыши"!

А недавно невеста сообщила, что решила принять предложение руки и сердца.

Напомним, еще год назад Вовк начала посещать различные мероприятия вместе с Михаилом Курицыным. Потом они стали вместе путешествовать. Пара также вместе ведет вечера музыки и корпоративные концерты. Телеведущей сейчас 77 лет, а жених, по неофициальной информации, моложе ее на 25 лет.

Когда журналисты издания kp.ru напрямую спросили Вовк о ее планах выйти замуж, она сказала

"Миша действительно сделал мне предложение. А когда состоится свадьба? Я пока про это только думаю!"

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