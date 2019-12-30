Рэпер Тимати удивил своих поклонников забавным фотоснимком. На нем исполнитель позирует с огромной сумкой тоут бордовой расцветки.
"За ингредиентами для "Оливье", — подписал этот фотоснимок Тимати.
Судя по размерам сумки, "оливье" рэперу (или его подруги Анастасии Решетовой) придется готовить в больших объемах. Фанаты в первую очередь обратили внимание на крупный размер аксессуара.
"Почему ты любишь все крупное? Даже женщины всегда большие", — спросил у рэпера один из подписчиков. Тимати ответил ему шуткой: "Комплексы маленького человека".
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