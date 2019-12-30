Тимати назвал себя маленьким человеком с комплексами

Рэпер Тимати удивил своих поклонников забавным фотоснимком. На нем исполнитель позирует с огромной сумкой тоут бордовой расцветки.

"За ингредиентами для "Оливье", — подписал этот фотоснимок Тимати.

Судя по размерам сумки, "оливье" рэперу (или его подруги Анастасии Решетовой) придется готовить в больших объемах. Фанаты в первую очередь обратили внимание на крупный размер аксессуара.