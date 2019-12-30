У актрисы медики выявили острую бактериальную инфекцию.
Актриса Кристина Асмус была экстренно госпитализирована в Москве. Ее доставили в клинику с острой бактериальной инфекцией.
Как написала Асмус в своем Instagram, в больнице она находится в течение недели. А ранее артистка участвовала в спектаклях и мероприятиях, несмотря а то, что у нее была температура.
"Сначала приезжала одна "скорая", вторая, в результате забрали. Круглосуточно нахожусь под капельницами с несбиваемой температурой и в плохом состоянии", — рассказала она своим фанатам.
Также Кристина добавила, что доктора планируют выписать ее до конца года, но точную дату не называют.
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