Соседов: Пугачева еле стоит на сцене

Известный музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что ряд российских артистов, в том числе Алла Пугачева, выступая на сцене, демонстрируют "очень печальное зрелище". Об этом он заявил в эфире телепрограммы "Звезды сошлись" на канале НТВ.

Он отметил, что концерты Примадонны, а также выступления Софии Ротару и Николая Носкова, "вызывают у него жалость".

"Мы можем наблюдать немощь этих людей. Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене. На это невозможно смотреть. Я смотрю эфиры, трейлеры, интервью каналам — она еле стоит," — заключил Соседов.

Также он отметил, что артисту не следует "выходить на сцену немощным", он обязан находиться "в лучшей форме".