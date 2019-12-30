Известный музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что ряд российских артистов, в том числе Алла Пугачева, выступая на сцене, демонстрируют "очень печальное зрелище". Об этом он заявил в эфире телепрограммы "Звезды сошлись" на канале НТВ.
Он отметил, что концерты Примадонны, а также выступления Софии Ротару и Николая Носкова, "вызывают у него жалость".
"Мы можем наблюдать немощь этих людей. Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене. На это невозможно смотреть. Я смотрю эфиры, трейлеры, интервью каналам — она еле стоит," — заключил Соседов.
Также он отметил, что артисту не следует "выходить на сцену немощным", он обязан находиться "в лучшей форме".
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.