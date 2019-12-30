Охлобыстин после критики Водонаевой извинился перед проститутками

Сегодня Иван Охлобыстин, на прошлой неделе раскритиковавший поведение Алены Водонаевой и назвавший телеведущую "дамой с пониженной социальной ответственностью" и "еще одной проституткой", извинился.

Перед проститутками. За то, что, "не подумав, причислил к их рядам уроженку Тюмени Водонаеву".

"Простите меня, проститутки. У вас по нужде, а у таких, как она — от жира", — написал Иван Охлобыстин в своем профиле в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, что Иван Охлобыстин, экс-священник и популярный актер, будучи многодетным отцом, почувствовал себя оскорбленным высказыванием телеведущей Алены Водонаевой на тему: "много детей бывает только у людей необразованных и живущих в нищете".

В ответ на оскорбление Охлобыстина в свой адрес Водонаева, следуя собственным традициям, в Instagram опубликовала пост, в котором назвала актера "типичным быдлом".