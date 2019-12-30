Общий размер наследства умершей несколько дней назад Галины Волчек, художественного руководителя театра "Современник", составил примерно 50 миллионов рублей.

Как сообщает kp.ru, у режиссера и актрисы остались денежные сбережения, машина, квартира и загородная недвижимость.

"За 2018-й год Галина Волчек заработала около 16 миллионов рублей. Помимо этого, в собственности у нее находился автомобиль Lexus LS500, стоимость которого начинается от 5 миллионов рублей, а также квартира в столице общей площадью 75 квадратных метров. Цена этой квартиры начинается от 30 миллионов. Также Волчек владела загородным домом. Участок в коттеджном поселке в Одинцовском районе она получила в подарок от знакомого. В настоящее время сама земля стоит приблизительно 5 миллионов рублей, а дом, который на нем стоит, в два раза дороже", — сообщает источник.