Известный российский хоккеист Иван Телегин впервые рассказал о своем разводе с певицей Пелагеей. Он подчеркнул, что в последнее время его личная жизнь активно обсуждается в СМИ, хотя он предпочитает не выставлять свои взаимоотношения с супругой на всеобщее обозрение.

"Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения, у меня есть замечательная дочь и я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе. В распаде наших отношений нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу!", - написал Телегин в Instagram.