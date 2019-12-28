Известный российский продюсер Константин Меладзе раскритиковал наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова за его позицию в отношении подопечной Рагды Ханиевой. По мнению Меладзе, Шнурову так и не удалось найти подход к Ханиевой.
"Сергей ключика к ней так и не нашел, и поет она не совсем то, что хочет. Все как-то размыто. У меня такое впечатление, что она поет из-под палки - не то, что хочет", - заявил продюсер.
Мнение Меладзе поддержал Дмитрий Нагиев, подчеркнув, что продюсер "проехался" по Шнурову "как бульдозер". Ранее Рагда Ханиева покинула проект "Голос" по решению Сергея Шнурова.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.