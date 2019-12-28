Меладзе "разнес" Шнурова на "Голосе"

Известный российский продюсер Константин Меладзе раскритиковал наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова за его позицию в отношении подопечной Рагды Ханиевой. По мнению Меладзе, Шнурову так и не удалось найти подход к Ханиевой.

"Сергей ключика к ней так и не нашел, и поет она не совсем то, что хочет. Все как-то размыто. У меня такое впечатление, что она поет из-под палки - не то, что хочет", - заявил продюсер.

Мнение Меладзе поддержал Дмитрий Нагиев, подчеркнув, что продюсер "проехался" по Шнурову "как бульдозер". Ранее Рагда Ханиева покинула проект "Голос" по решению Сергея Шнурова.