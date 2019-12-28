Вскрылась правда о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна

Российские СМИ уже давно обсуждают Ольгу Бузову и Давида Манукяна. По неподтвержденным данным, между ними возникли любовные отношения. Эту информацию публично подтвердила подруга ведущей, пожелавшая остаться анонимной. Интервью с подругой Бузовой опубликовала "Комсомольская правда".

По словам подруги, ранее Бузова и Манукян были вынуждены скрываться от журналистов, поскольку на телевидении шел проект, где певица искала свою любовь. Сейчас проект подошел к концу, а Бузова так и не выбрала себе ухажера. В заключительном выпуске шоу она отметила, что уже счастлива в новых отношениях.

Подруга утверждает, что в отношениях блогера и певицы царит идиллия. В скором времени они планируют отправиться отдыхать на Бали.