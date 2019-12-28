Российские СМИ уже давно обсуждают Ольгу Бузову и Давида Манукяна. По неподтвержденным данным, между ними возникли любовные отношения. Эту информацию публично подтвердила подруга ведущей, пожелавшая остаться анонимной. Интервью с подругой Бузовой опубликовала "Комсомольская правда".
По словам подруги, ранее Бузова и Манукян были вынуждены скрываться от журналистов, поскольку на телевидении шел проект, где певица искала свою любовь. Сейчас проект подошел к концу, а Бузова так и не выбрала себе ухажера. В заключительном выпуске шоу она отметила, что уже счастлива в новых отношениях.
Подруга утверждает, что в отношениях блогера и певицы царит идиллия. В скором времени они планируют отправиться отдыхать на Бали.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.