Охлобыстин посетовал на "низкую социальную ответственность" телеведущей

Иван Охлобыстин резко отреагировал на недавнюю запись в Instagram Алёны Водонаевой. Он заявил, что телевидению необходим ценз для ведущих, чтоб туда не попадали "дамы с пониженной социальной ответственностью".

Так запрещённый в служении священник ответил на призыв Водонаевой к россиянкам не рожать детей, которых они не в силах прокормить. Модель и ведущая в соцсети заявила, что в России много детей бывает либо у богачей, либо у людей необразованных и живущих в нищете. Напомним, Охлобыстин — отец шестерых детей.

Актёра также задело, что Водонаева в своей записи использовала выражение "это государство". Охлобыстин посоветовал ей переезжать в "то государоство", где можно жениться "хоть на собаках".

Высказывания телеведущей не впервые вызывают острую реакцию, напоминает "Правда.Ру". Ранее Водонаева с ужасом писала о предстоящем ей погружении в российскую действительность, покидая Лос-Анджелес.