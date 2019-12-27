СМИ обнародовали детали райдера группы "Ленинград"

Различные СМИ написали о деталях райдера группы "Ленинград", выступления которой стоят дороже всех остальных музыкальных коллективов России. Так, за один концерт группа запрашивает около 150 тысяч долларов (10 млн рублей).

Так, известно, что Сергей Шнуров и его супруга Ольга летают бизнес-классом, другие члены группы — эконом-классом. Отдельно для лидера группы, его жены и охраны оплачиваются вип-залы в аэропортах.

Если от аэропорта до места перелета расстояние больше 200 км, группа летит на вертолете. Аппаратура "Ленинграда" охраняется в круглосуточном режиме.

Все 17 членов группы живут исключительно в 5-звездочных отелях. Сам Шнуров требует для себя номер люкс с рум-сервисом на 200 тысяч рублей, а также мини-баром. В номере должно находиться 10 литров воды премиум-класса, кофе и миндальное молоко.

В российской столице лидер "Ленинграда" останавливается в отеле "Лотте", где цена королевского люкса составляет 1 млн рублей за ночь.

В гримерках артистов обязательно должны быть фрукты, нарезки, чай, вода, мед, варенье, батон хлеба и сливочное масло, а также не меньше 22-х полотенец.