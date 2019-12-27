Петросян возмутился программой о своей личной жизни

Артист Евгений Петросян заявил, что не может молчать после просмотра "передачи-пасквиля" "Пусть говорят", которая посвящена его личной жизни. Разоблачению эфира юморист посвятил огромный пост в Instagram, где он написал, что 99% информации в этой передаче — ложь.

Так, Петросян поделил принимавших участие в телешоу людей на несколько категорий. Он отметил, что ведущие программы представляли зрителям его старых знакомых в качестве друзей, у которых имеется информация о его личной жизни. Среди прочего, раздражение у юмориста вызвал мужчина, который сказал, что Петросян говорил о нежелании заводить детей.

Как пояснил юморист, на программе также были случайные "экзальтированные дамочки мужского и женского рода" и официантки, которые подслушивают и передают другим беседы посетителей ресторанов. Его также возмутили комментарии актрисы Елены Прокловой, с которой лично не знаком ни сам Петросян, ни его экс-супруга Елена Степаненко.