Помощник Мясникова опроверг слухи о его увольнении

Участник шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников не покидал программу по причине конфликта с продюсером телеканала СТС Вячеславом Муруговым, о чем ранее писали некоторые СМИ. Об этом журналистам рассказал представитель Мясникова.