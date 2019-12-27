Помощник Мясникова опроверг слухи о его увольнении

Участник шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников не покидал программу по причине конфликта с продюсером телеканала СТС Вячеславом Муруговым, о чем ранее писали некоторые СМИ. Об этом журналистам рассказал представитель Мясникова.
"Вячеслав Мясников по-прежнему задействован в телепроекте "Уральские пельмени" на канале СТС и также работает в сольном проекте с Андреем Рожковым", — уверил представитель артиста.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.