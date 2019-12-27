В Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 25 декабря состоялись акции протеста против творчества известного музыканта Сергея Шнурова. Об этом журналистам рассказала руководитель благотворительного фонда "Наследие Крыма" Анастасия Иванова.
Отмечается, что акция состоялась одновременно в нескольких местах города на Неве: рядом с часовней св. Спиридона Тримифунтского, на Невском проспекте, а также возле трех квартир, где якобы проживает исполнитель, пояснила Иванова.
Также глава фонда назвала себя "товарищем" Сергия Алиева, который выступил организатором акций, он же является руководителем "Первого международного позитивного портала".
"Мы боремся против общего врага нашей страны — невежества, пошлости, ментальной грязи. Различными методами совершаем общее дело — ликвидируем мусор из сферы культуры", — пояснила цель акций Иванова.
Известно, что активисты в ходе мероприятий раздавали буклеты, где изображен дед Сергея Шнурова. Согласно задумке организаторов, родственник музыканта якобы стыдится того, что его внук развращает собственный народ.
Прежде чем начать стрельбу на Большой Лубянке, Евгений Манюров обсуждал изучение английского языка, сообщают СМИ.