Жители Петербурга устроили акцию против творчества Сергея Шнурова

В Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 25 декабря состоялись акции протеста против творчества известного музыканта Сергея Шнурова. Об этом журналистам рассказала руководитель благотворительного фонда "Наследие Крыма" Анастасия Иванова.

Отмечается, что акция состоялась одновременно в нескольких местах города на Неве: рядом с часовней св. Спиридона Тримифунтского, на Невском проспекте, а также возле трех квартир, где якобы проживает исполнитель, пояснила Иванова.

Активисты против невежества, пошлости и ментальной грязи

Также глава фонда назвала себя "товарищем" Сергия Алиева, который выступил организатором акций, он же является руководителем "Первого международного позитивного портала".

"Мы боремся против общего врага нашей страны — невежества, пошлости, ментальной грязи. Различными методами совершаем общее дело — ликвидируем мусор из сферы культуры", — пояснила цель акций Иванова.

Известно, что активисты в ходе мероприятий раздавали буклеты, где изображен дед Сергея Шнурова. Согласно задумке организаторов, родственник музыканта якобы стыдится того, что его внук развращает собственный народ.