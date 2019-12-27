Яна Поплавская: Волчек была удивительной

Актриса и телеведущая Яна Поплавская в интервью журналистам рассказала о совместной работе с художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек в фильме "Про Красную Шапочку".

"Во-первых, это была "Красная Шапочка". Меня согрели любовью. Это была огромная работа, с этого момента уже сложились очень близкие отношения. Потом я после окончания института, после "Щуки", пришла в "Современник". Сейчас я потрясена случившимся. Всегда есть чувство, что человек, к которому ты имеешь привязанность, будет жить всегда, что не может случиться такого, что он уйдет. Куда он может исчезнуть — человек, который так много сделал, человек-эпоха?" — сказала Поплавская.

Поплавская: Худрук — мужская работа, но Волчек оставалась женственной

Также она охарактеризовала Волчек как удивительную женщину. И добавила, что режиссер, несмотря на сложную работу, всегда оставалась верна своей природе: умела хорошо одеваться и прекрасно выглядеть.