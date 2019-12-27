Телеведущая Ксения Собчак выложила в Сеть свою последнюю переписку с актрисой и худруком театра "Современник" Галиной Волчек, умершей в возрасте 86 лет. Скриншот переписки она разместила в своем telegram-канале.
"Не знаю даже, почему я позвонила ей и договорилась провести большое интервью в новом сезоне. А сейчас подумала — просто бы обнять и все", — написала Ксения.
Согласно информации на скрине, Собчак 27 ноября попросила у режиссера разрешения позвонить ей. Галина Волчек ответила ей на другой день, что журналистка может ей звонить, когда пожелает.
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