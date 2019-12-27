Почему Мясников ушел из «Уральских пельменей»

Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами — то и не являлись.

Юморист действительно покинул коллектив. По неподтвержденной (но и, кстати, не опровергнутой) артистом информации, причиной расставания стал конфликт Мясникова с Вячеславом Муруговым, продюсером ТК СТС.

В артистической среде поговаривают, что Муругов, якобы, недовольный рейтингами шоу "Пельменей", требовал для его повышения, чтобы Мясников пел более пошлые песни. Некоторое время юморист сопротивлялся, отказываясь менять репертуар таким образом.

За что и был, по словам коллег, уволен. Как пишет сегодня URA. RU, "запевалой" "Уральских пельменей" теперь будет Иван Абрамов.

Напомним, что о распад коллектива юмористического шоу начался давно. Первой "ласточкой" можно считать увольнение директора коллектива Сергея Нетиевского. Почему популярные "Пельмени" начали "разбегаться" рассказывала ранее Юлия Михалкова.