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Жорин объяснил дружбу дочери Петросяна со Степаненко

Шоу-бизнес

Адвокат Сергей Жорин в разговоре с Teleprogramma.pro пояснил, почему дочь артиста Евгения Петросяна Викторина состоит в таких хороших отношениях с его экс-супругой, Еленой Степаненко. Как известно, недавно девушка приехала в Россию из США. Но остановилась она не у отца, с которым не поддерживает связь, а у Елены.

"Викторина в некоторой степени зависима от Степаненко. Петросян — это ее отец. Он ничего плохого сделать ей не может, и она это понимает. Отец владеет частью имущества Викторины за пределами РФ, на которую Елена может претендовать в виде раздела. Если у Викторины со Степаненко случится ссора, то она может потерять свою собственность. Поэтому, как мне думается, Викторина действует сугубо из практических соображений. Евгений Ваганович расстраивается из-за этой ситуации. Он никогда не конфликтует с дочкой", — рассказал Сергей Жорин.

Как пояснил адвокат юмориста, все родные Петросяна живут за его счет — или прямо, или косвенно.

 

Темы дочь жорин адвокат петросян степаненко
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