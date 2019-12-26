Боярский назвал журналистов паразитами

Жизнь любимца публики актера Михаила Боярского в последнее время часто освещается в разных изданиях не в самом лучшем свете. Сам артист отмечает, что устал от многочисленных обсуждений его персоны.

В настоящее время он старается не обращать внимания на шумиху, которая постоянно раздувается — такова участь большинства публичных людей. Михаил Сергеевич признается, что ему не очень по душе нынешнее время. Он полагает, что сейчас слишком многие вещи делаются для показухи.

"Вообще, с журналистами у меня отношения не складываются — они почему-то любят давить прыщи у знаменитостей. Живя за счет других, они уподобляются паразитам", — сказал актер в интервью изданию "СтарХит".

Боярский считает, что журналистам следует скрывать и все плохое, а не выставлять это и обсуждать в СМИ. В результате, актер пожалел представителей этой профессии, которые ен могут проявить себя другим образом.