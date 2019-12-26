Состояние Галины Волчек стабилизировалось

В театре "Современник" рассказали последние новости о состоянии здоровья госпитализированной с воспалением легких Галины Волчек.

Стало известно, что состояние художественного руководителя сейчас стабильное.

"Только что беседовали с докторами, и они рассказали, что никаких изменений состояния Галины Борисовны Волчек в худшую сторону не наблюдается. Оно сохраняется стабильным", — цитирует "Газета.ru" представителей театра.

Напомним, 86-летняя Галина Волчек руководит "Современником" с 1989 года. В июне 2019-го артистка из-за ухудшения здоровья обратилась за помощью к медикам. В больницу им. Боткина ее с воспалением легких поместили 23 декабря. Как писали многие СМИ, Волчек, якобы, находится в медикаментозной коме и подсоединена к аппарату ИВЛ.