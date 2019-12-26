Петросян не желает совместных детей от молодой супруги

Артист Евгений Петросян не хочет заводить общих детей со своей молодой супругой и помощницей Татьяной Брухуновой. Друг юмориста Георгий Терехов рассказал в телепрограмме "Пусть говорят", что артисту достаточно одной дочери.

Терехов пояснил, что 74-летний артист не готов вновь к смене пеленок и бессонным ночам.

"Я спросил у него: "Жень, ты что, правда снова хочешь стать отцом?" На это он ответил: "Ты что, не дай Бог! Мне одной дочери хватит", — рассказал товарищ артиста.

При этом, как пишут многие СМИ, 30-летняя супруга Петросяна Татьяна Брухунова внимательно следит за новостями из групп в соцсетях, посвященных детям и их воспитанию. Также она подписалась на микроблог элитного перинатального центра.