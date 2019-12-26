Гарик Харламов назвал запретные для себя темы для шуток

Известный юморист, актер Гарик Харламов заявил, что есть ряд тем, шутить над которыми он никогда себе не позволит. Так, например, это касается шуток над людьми с ограниченными возможностями здоровья. Также комик, по его словам, никогда не будет смеяться над религиозными чувствами людей.

При этом он заметил, что шутка шутке рознь. По его словам, следует это делать так, чтобы никто не обиделся. Так, совершенно недопустим переход на личности, уточнил Харламов.