Известный юморист, актер Гарик Харламов заявил, что есть ряд тем, шутить над которыми он никогда себе не позволит. Так, например, это касается шуток над людьми с ограниченными возможностями здоровья. Также комик, по его словам, никогда не будет смеяться над религиозными чувствами людей.
При этом он заметил, что шутка шутке рознь. По его словам, следует это делать так, чтобы никто не обиделся. Так, совершенно недопустим переход на личности, уточнил Харламов.
"Но все же есть темы, которые я никогда бы не стал поднимать в своих шутках — теракты, геноцид, болезни и тому подобное", — пояснил Гарик Харламов.
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