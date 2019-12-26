Пугачева снялась в новогоднем фильме блогера Насти Ивлеевой

Певица Алла Пугачева приняла участие в съемках новогоднего фильма блогера и телеведущей Насти Ивлеевой, о чем исполнительница написала в своем Instagram.

"Смотрите веселый легкий новогодний фильм!" — призвала Примадонна.

В комедийном видеоролике, который сегодня, 26 декабря, выложили на YouTube, певица играет саму себя. Она угощает известных гостей праздничными блюдами, шутит и исполняет песни.

Настя Ивлеева вместе с Максимом Галкиным и блогером Киевстонером сыграли роль простых людей, которые оказались в одном вагоне электрички, направляющейся в Москву 31-го декабря.

У каждого из героев есть своя мечта: у телеведущей — о шоу, у юмориста — о зрителях и сцене, у блогера — о клипе. В Новый год все их желания реализуются.

В фильме также приняли участие: Гарик Харламов, Артур Пирожков, Игорь Николаев, Гоша Куценко и другие известные персоны.

Всего за несколько часов просмотры ролика превысили 500 тысяч, сообщает РИА "Новости".