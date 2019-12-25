Состояние впавшей в кому Галины Волчек резко ухудшилось

Вечером 23 декабря Галину Борисовну Волчек экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу. Врачи выявили у нее двустороннюю пневмонию. В настоящее время состояние худрука "Современника" оценивается медиками как очень тяжелое.

Уже второй день подряд врачи спасают жизнь 86-летней Галины Волчек. По сообщениям разных изданий, режиссера госпитализировали с жалобами на боль в сердце, но в больнице оказалось, что ситуация намного сложнее. У Галины Борисовны была выявлена двусторонняя пневмония. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Прогноз неблагоприятный

Еще вчера ряд источников писал, что состояние Волчек стабилизировалось, но сегодня вновь стали появляться данные о неблагоприятном развитии ситуации. Так, по некоторым слухам, у Волчек возникли осложнения — развился ателектаз. Вследствие этого заболевания затрудняется дыхание, ткани легких распадаются, в них повышается объем жидкости. Артистка до настоящего времени находится в медикаментозной коме и подсоединена к аппарату ИВЛ.