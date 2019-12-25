Певица Алла Пугачева Пугачева высказалась против участия Ольги Бузовой на "Голубом огоньке". О конфликте звезд пишут "Экспресс-Новости".
Так, еще в 2018-м году Бузова уже получала приглашение для участия в съемках одного из самых главных музыкальных концертов страны. Но в итоговой версии певицу "убрали" из эфира.
Многие звезды эстрады говорили тогда, что Ольга не может петь без фонограммы. Но в текущем году конфликт получил новый этап развития.
Известно, что Алла Пугачева обратилась к Игорю Крутому и попросила его не приглашать Бузову на съемки "Голубого огонька". Певица негативно отозвалась о "дарованиях" молодой исполнительницы, а также о ее непристойном поведении на сцене. По мнению Пугачевой, Новый год является семейным праздником, где не следует "трясти арбузами".
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