Пугачева выступила против участия Бузовой в "Голубом огоньке"

Певица Алла Пугачева Пугачева высказалась против участия Ольги Бузовой на "Голубом огоньке". О конфликте звезд пишут "Экспресс-Новости".

Так, еще в 2018-м году Бузова уже получала приглашение для участия в съемках одного из самых главных музыкальных концертов страны. Но в итоговой версии певицу "убрали" из эфира.

Многие звезды эстрады говорили тогда, что Ольга не может петь без фонограммы. Но в текущем году конфликт получил новый этап развития.

Известно, что Алла Пугачева обратилась к Игорю Крутому и попросила его не приглашать Бузову на съемки "Голубого огонька". Певица негативно отозвалась о "дарованиях" молодой исполнительницы, а также о ее непристойном поведении на сцене. По мнению Пугачевой, Новый год является семейным праздником, где не следует "трясти арбузами".