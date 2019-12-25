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Ангелина Вовк проведет медовый месяц в старинном замке в Бретани

Шоу-бизнес

77-летняя Ангелина Вовк, получившая предложение руки и сердца от 52-летнего музыкального критика Михаила Куницына, планирует провести медовый месяц во французском замке 15 века в Бретани. Об этом журналистам рассказал диктор Владимир Березин.

Некоторые СМИ сообщают, что сейчас Ангелина Вовк только думает над ответом по поводу брака. При этом Березин, который встретил телеведущую на светском мероприятии, сказал, что она "светится от счастья".

Диктор выразил надежду, что этот брак состоится, поскольку Ангелина Вовк с женихом уже приняли его предложение о проведении медового месяца в средневековом замке, которым владеет его семья.

"Моя дочь Юлия организует свадебную фотосессию Ангелины и Михаила. Главное, чтобы планы не поменялись, и свадьба состоялась", — сказал Березин.

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