Молодая жена Петросяна нарушила диету

Юморист Евгений Петросян продолжает отдых в Германии вместе с новоиспеченной супругой Татьяной Брухуновой. Супруги занимаются осмотром достопримечательностей и дегустацией блюд в традиционных ресторанах. Культурная программа жену артиста устроила, а вот от души наесться ей не удалось.

В своем "Инстаграм" Татьяна Брухунова посетовала, что питаться в Германии практически нечем, в ресторанах — лишь пережаренные сосиски и первые блюда из копченостей. Привычной для девушки пищи, приготовленной на пару или тушением, здесь не нашлось

Единственное, что в Германии нашлось съедобного, — это паста. Но, как отметила Брухунова, она уже полгода не ест мучные продукты.

Не выдержала соблазна пивом и штруделем

При этом голодные муки Татьяны длились недолго, вместе с мужем она посетила знаменитую пивную "Хофбройхаус" в Мюнхене, где когда-то свои речи произносил Гитлер. Здесь на столе у супруги Евгения Вагановича оказались высококалорийные продукты и напитки — пиво и яблочный штрудель с кайзершмаррном.