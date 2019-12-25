Макс Фадеев рассказал об отношении Наргиз к поклонникам

Как передает портал Super, продюсер Макс Фадеев ответил на откровения своей бывшей подопечной, певицы Наргиз, которые она сделала в интервью телеведущей Ксении Собчак.

Зрители возмутились словами певицы о том, что в России она не чувствует себя в безопасности. Также Наргиз сказала, что ее трое детей никогда не приедут в РФ из Америки, где они выросли и получили образование.

Наргиз о России: "рожи" и "убогие концертные залы"

"Ненависть Наргиз к России была основным предметом постоянных конфликтов во время нашей с ней работы. Мы все время выслушивали ее жалобы вроде: "Не могу видеть эти рожи!", "Надоели эти убогие концертные залы в провинции", — рассказал Фадеев. Так он пристыдил исполнительницу за неблагодарность по отношению к тем, кто ходил на ее выступления, платил деньги и таким образом обеспечивал ее образ жизни.

Напомним, в августе этого года продюсерский центр Фадеева разорвал сотрудничество с Наргиз.