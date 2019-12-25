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Продюсер раскрыл тайну: сколько зарабатывают артисты на корпоративах

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Предновогодняя неделя — "горячая пора" для артистов: они активно работают, выступая на корпоративах.

Кто из российских звезд наиболее востребован, рассказал продюсер Евгений Морозов. И озвучил суммы гонораров.

По словам Морозова, самыми востребованными и, соответственно, высокооплачиваемыми певцами являются Григорий Лепс, Лолита Милявская, Дима Билан, Валерий Меладзе, Леонид Агутин. В год каждый из них выступает примерно на 100 корпоративных мероприятиях.

"Гонорары у артистов разные, — говорит продюсер. — Лепс "стоит" $ 200 (12,4 миллиона — прим. "Правда.ру"), а Лолита — от $35 тысяч (2,1 млн)"

А вот самым "дорогим" артистом Морозов называет Юрия Антонова.

"Его любят. Но он из-за возраста редко соглашается выступать. "Заманить" Антонова — большая удача. Ему готовы платить от 15 миллионов за выступление".

При этом самым дорогим артистом продюсер назвал Юрия Антонова. В силу возраста и характера уговорить его выступить очень сложно. При этом ему готовы платить по 250 тысяч долларов (15,5 миллиона рублей).

Помимо названных "звезд" востребованы Гагарина и Брежнева — от 5,5 до 7 миллионов рублей; Ургант и Галкин — 7 миллионов;

"А если у организации бюджет небольшой, то можно пригласить, например, Владимира Кузьмина или Сосо Павлиашвили. Первому надо будет заплатить миллион рублей, второму — 600 тысяч", —

— говорит Евгений Морозов.

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