Фадеев рассказал о русофобских настроениях Наргиз

Музыкальный продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг певицы Наргиз. Ранее артистка раскритиковала Россию и заявила, что никогда не привезет сюда своих детей из США, поскольку они "типичные американцы".

По словам Фадеева, для ближнего круга Наргиз ее ненависть к России ни для кого не была секретом. Он посочувствовал российским фанатам певицы, которые ходили на ее концерты и тем самым приносили ей хороший доход.