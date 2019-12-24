Музыкальный продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг певицы Наргиз. Ранее артистка раскритиковала Россию и заявила, что никогда не привезет сюда своих детей из США, поскольку они "типичные американцы".
По словам Фадеева, для ближнего круга Наргиз ее ненависть к России ни для кого не была секретом. Он посочувствовал российским фанатам певицы, которые ходили на ее концерты и тем самым приносили ей хороший доход.
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