Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Судебные приставы ищут Ольгу Бузову из-за долгов по ЖКУ

Шоу-бизнес

Судебные приставы разыскивают известную российскую певицу Ольгу Бузову. Сообщается, что артистка не оплатила около 11 тысяч рублей за услуги ЖКХ по своей квартире в Санкт-Петербурге.

Примечательно, что несколько месяцев назад в такую же ситуацию попал и отец знаменитой певицы - Игорь Бузов. Оказалось, что мужчину уже четыре года разыскивают судебные приставы из-за долга по ЖКУ в 35 тысяч рублей.

жкх долги квартира игорь бузов ольга бузова санкт-петербург судебные приставы
Актуальная аналитика
Новости Украины
Украинцы не нашли аргументов против Крымского моста
Силовые структуры
Судьбоносные отступления в истории сражений
Формула небес
Рики Мартин, который нашел себя - Гороскоп дня
Последние материалы
Определен наследник банка "Уралсиб"
Матвиенко согласна с отменой НДФЛ для малоимущих
Эксперты проверили качество российского майонеза
Рождественская распродажа в Австралии превратилась в "ходынку"
Яндекс выяснил, куда жители Новосибирску поедут на новогодние праздники
Раненый в Карелии солдат находится в тяжелом состоянии
Косторная может пропустить чемпионат России по фигурному катанию
Джеки Чан чуть не умер на съемках фильма "Авангард"
Красный Крест должен срочно прийти на помощь Украине
Популярное
Формула небес
Прогноз на 2020 год: Лев, Дева, Весы, Скорпион

Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.

Прогноз на 2020 год: Лев, Дева, Весы, Скорпион
Ростовской области грозит экологическая катастрофа из-за Донбасса
Бывший СССР
Ростовской области грозит экологическая катастрофа из-за Донбасса
Общество
"Ты что, пил?": Путин рассказал, что ему ночью позвонил Ротенберг
Общество
На Ямале работы лишилась журналистка, задавшая вопрос Путину
Соломон Соловьев Рики Мартин, который нашел себя - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Тотальная украинизация: отменить нельзя внедрять Руслан Веснянко Любовь Степушова Топ-10 лучших экономических проектов России 2019 года Любовь Степушова
Комментарии
Миллер рассказал о новом газовом контракте с Украиной
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Социолог: WADA ударило в спину Донбасса
Главный итог 2019 года: народ в России сосредотачивается
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Красный Крест должен срочно прийти на помощь Украине
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Губерниев назвал Тихонова "старым пердуном"
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Почтальон умер от изнеможения, доставляя поздравления с Рождеством
Губерниев назвал Тихонова "старым пердуном"
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
"Я не пошутил": почему Зюганов заговорил о досрочных президентских выборах
Украинская диаспора назвала Крымский мост "уроком Киеву"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ