Судебные приставы разыскивают известную российскую певицу Ольгу Бузову. Сообщается, что артистка не оплатила около 11 тысяч рублей за услуги ЖКХ по своей квартире в Санкт-Петербурге.
Примечательно, что несколько месяцев назад в такую же ситуацию попал и отец знаменитой певицы - Игорь Бузов. Оказалось, что мужчину уже четыре года разыскивают судебные приставы из-за долга по ЖКУ в 35 тысяч рублей.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.