Судебные приставы ищут Ольгу Бузову из-за долгов по ЖКУ

Судебные приставы разыскивают известную российскую певицу Ольгу Бузову. Сообщается, что артистка не оплатила около 11 тысяч рублей за услуги ЖКХ по своей квартире в Санкт-Петербурге.

Примечательно, что несколько месяцев назад в такую же ситуацию попал и отец знаменитой певицы - Игорь Бузов. Оказалось, что мужчину уже четыре года разыскивают судебные приставы из-за долга по ЖКУ в 35 тысяч рублей.