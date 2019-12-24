Яна Рудковская зарабатывает миллионы на постах в Instagram

Продюсер Яна Рудковская продолжает принимать участие в съемках реалити-шоу "ЯнаСупер", где она раскрывает подробности своей личной жизни. А недавно она раскрыла секрет своего финансового благополучия.

Как выяснилось, кроме продюсерской деятельности Яна довольно существенно зарабатывает на публикации рекламы в своем "Инстаграм".

Рекламодатели готовы платить Рудковской крупные гонорары

В настоящее время на аккаунт продюсера подписано свыше двух миллионов человек, что способствует интересу рекламодателей. Так, всего за размещение одного поста они готовы платить продюсеру крупный гонорар в размере одного миллиона рублей. При этом Яна отмечает, что хочет сохранить доверительные отношения с поклонниками и берется за рекламу только того товара, каким бы она пользовалась сама, пишет "СтарХит".

Популярность Яны Рудковской не оставил без внимания и журнал Forbes. Бизнесвумен удостоилась четвертой позиции в рейтинге звезд, получающих хорошие доходы в Интернете. Сама продюсер не прочь показать результаты своей работы, она часто демонстрирует элементы роскошной жизни, выкладывая фотоснимки в Сеть.