48-летняя Лера Кудрявцева сегодня прооперирована в одной из московских клиник. Причина - «нарушение герметизации грудного импланта».
Об этом телеведущая сама написала в своем Instagram.
Кудрявцева написала, что установила импланты давно, «еще 15 лет».
«Врач обещал пожизненную гарантию и повышенную прочность. Говорил - можно танком давить. И вот - левый имплант порван, протекает лет 5-6 куда только можно было затечь».
Сейчас у популярной ведущей операция уже позади, и она пишет, что, может быть откровение ее было напрасным, но
«если мой пост убережет хоть несколько девушек от установки имплантов, значит все не зря».
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