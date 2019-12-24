Телеведущая Лера Кудрявцева срочно прооперирована в Москве

48-летняя Лера Кудрявцева сегодня прооперирована в одной из московских клиник. Причина - «нарушение герметизации грудного импланта».

Об этом телеведущая сама написала в своем Instagram.

Кудрявцева написала, что установила импланты давно, «еще 15 лет».

«Врач обещал пожизненную гарантию и повышенную прочность. Говорил - можно танком давить. И вот - левый имплант порван, протекает лет 5-6 куда только можно было затечь».

Сейчас у популярной ведущей операция уже позади, и она пишет, что, может быть откровение ее было напрасным, но