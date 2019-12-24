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Телеведущая Лера Кудрявцева срочно прооперирована в Москве

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

48-летняя Лера Кудрявцева сегодня прооперирована в одной из московских клиник. Причина - «нарушение герметизации грудного импланта».

Об этом телеведущая сама написала в своем Instagram.

Кудрявцева написала, что установила импланты давно, «еще 15 лет».

«Врач обещал пожизненную гарантию и повышенную прочность. Говорил - можно танком давить. И вот - левый имплант порван, протекает лет 5-6 куда только можно было затечь».

Сейчас у популярной ведущей операция уже позади, и она пишет, что, может быть откровение ее было напрасным, но

«если мой пост убережет хоть несколько девушек от установки имплантов, значит все не зря». 

 

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