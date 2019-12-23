Анастасия Заворотнюк проведет Новый год в клинике

В течение нескольких месяцев актриса Анастасия Заворотнюк борется со страшным диагнозом — раком головного мозга. После курса лечения артистку перевели в реабилитационный центр, где ей и придется встречать предстоящий Новый год.

Родственники актрисы всеми силами стремятся уберечь ее от излишнего внимания общественности и не говорят ничего определенного о ее здоровье. Но, согласно сообщениям из разных СМИ, состояние 48-летней Анастасии оценивается как тяжелое. Поэтому медики решили оставить ее в клинике даже во время праздников, несмотря на то, что другие пациенты отправятся домой, пишет "СтарХит".

Правда ли, что Анастасию Заворотнюк парализовало?

Напомним, что ранее распространялись слухи о том, что якобы Анастасию Заворотнюк частично парализовало. Также сообщалось, что актриса навсегда останется в таком состоянии. Но родные актрисы вскоре после этого написали в Insta, что это не имеет ничего общего с действительностью.