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Пользователи Сети раскритиковали певицу Нюшу за имя дочери

Шоу-бизнес

Пользователи интернета подвергли критике певицу Нюшу в Insta за странное имя для ее дочери. Это случилось после того, как артистка впервые показала ребенка, когда снялась для обложки журнала Hello.

"Познакомьтесь, это моя дочь — Симба!" — рассказала Нюша изданию.

Подписчики певицы сразу начали троллинг, они вспомнили анимационный фильм студии Disney под названием "Король Лев".

Некоторые предположили, что "Симба" может являться сокращением от имени Серафима, но большая часть пользователей продолжила травлю исполнительницы.

Напомним, Нюша (Анна Шурочкина) родила своего первенца, дочь, в ноябре прошлого года. А в 2017 году она стала супругой генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игоря Сивова, с которым находится в паре с 2016 года.

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