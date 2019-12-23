Известного российского рэпера Тимати разыграл его бизнес-партнер в США. Когда он находился в своей бургерной, на него напали "сотрудники спецназа". Они потребовали от рэпера, чтобы он лег на пол и сложил руки за спиной. Позже вооруженные люди сказали, что это розыгрыш.
"Я, надо сказать, не сразу понял, что вообще происходит, так как в Штатах такие вещи случаются и лучше в эти моменты вообще не дергаться", — прокомментировал Тимати.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.