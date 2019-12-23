Счета Чернышева заблокировали из-за подозрительных переводов － СМИ

Марина Попова, директор известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, дала комментарий по распространившимся в СМИ слухам о том, что банковские счета супруга артистки, фигуриста Петра Чернышева, были заблокированы. Якобы это случилось из-за поступивших пожертвований на лечение артистки, сообщили разные издания.

"Откуда у вас сведения, что люди нам перечисляли средства? Где вы взяли такие данные?" — спрашивает Попова, назвав информацию СМИ "бредовой".

Напомним, 21 декабря стало известно, что решением налоговой службы города Санкт-Петербурга супругу Анастасии Заворотнюк, фигуристу Петру Чернышеву, заблокировали финансовые операции в одном из банков России.

Известно, что деятельность Чернышева и его компании зарегистрирована в Северной столице. Предположительно, счета заморозили из-за подозрительных финансовых операций. При этом сам фигурист не решает эту проблему, так как все время у него отнимает помощь больной супруге, сообщает Telegram-канал Mash.