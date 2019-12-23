Директор актрисы Бочкаревой дал комментарий по ситуации с наркотиками

Концертный директор актрисы Натальи Бочкаревой Сергей Лавров дал комментарий по скандальной ситуации с задержанием артистки, у которой нашли наркотические вещества. Об этом он говорил в эфире телеканала "НТВ".

По словам Лаврова, он удивился, когда узнал о случившемся с актрисой.

Также он пояснил, что во время их сотрудничества никогда не видел Бочкареву за употреблением алкогольных напитков или наркотиков. Он добавил, что актриса позволяла себе "максимум бокал красного вина".

"Что здесь можно сказать: в тихом омуте черти водятся", - заключил Лавров.

Кроме этого, он утверждает, что многие представители шоу-бизнеса "употребляли и употребляют, балуются всеми этими делами".

Накануне Правда.Ру сообщала, что актрису Наталью Бочкареву будут судить за наркотики.