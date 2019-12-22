Наргиз нарвалась на критику россиян из-за высказываний о стране

Известная певица Наргиз вызвала бурю негодования у жителей России после своих нелестных слов о стране. Недавно она дала интервью телеведущей Ксении Собчак, в котором рассказала, что никогда не привезет своих детей в Россию из США, поскольку они "классические американцы". Более того, Наргиз подчеркнула, что ее дети думают, что по улицам в России ходят медведи.

В соцсетях сразу резко отреагировали на высказывания певицы. Многие пользователи потребовали от нее уважения к стране, в которой она зарабатывает. Также комментаторы были удивлены тем, что Наргиз не рассказывает своим детям о России.