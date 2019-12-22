Известная певица Наргиз вызвала бурю негодования у жителей России после своих нелестных слов о стране. Недавно она дала интервью телеведущей Ксении Собчак, в котором рассказала, что никогда не привезет своих детей в Россию из США, поскольку они "классические американцы". Более того, Наргиз подчеркнула, что ее дети думают, что по улицам в России ходят медведи.
В соцсетях сразу резко отреагировали на высказывания певицы. Многие пользователи потребовали от нее уважения к стране, в которой она зарабатывает. Также комментаторы были удивлены тем, что Наргиз не рассказывает своим детям о России.
"Какая лютая ненависть к людям, которые это чучело кормят и оплачивают «калыджи» ее детям. Разве так сложно рассказать дочке, что поешь не медведям в лесу и не бандитам в притонах?", - написал один из пользователей Facebook.
"После этого хочется пожать руку Максиму Фадееву за то что он ее снял с довольствия и лишил всех песен, которые принадлежат его продюсерскому центру», «да меня тоже задели ее слова что она умалчивает что жила в нищете и благодаря голосу и стране Россия начала зарабатывать деньги", - поддержали прошлого комментатора.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.