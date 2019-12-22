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Дубовицкая раскритиковала Петросяна из-за свадьбы

Шоу-бизнес

Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая раскритиковала заключение браков с большой разницей в возрасте. В пример она привела недавнее бракосочетание Евгения Петросяна. Об этом Дубовицкая рассказала в передаче "Секрет на миллион" телеканала НТВ.

Ранее Петросян обратил внимание на публикации в СМИ, которые рассказывали о его женитьбе с Татьяной Брухуновой. Юморист назвал эти сообщения вмешательством в личную жизнь, однако их достоверность не опровергнул. Когда Дубовицкую спросили, как она относится к бракам с большой разницей в возрасте, то она сразу поняла о ком идет речь.

"Это про Петросяна? Я жалею тех девушек, которые решились на это. Что про мужчин говорить? Им уже пора улетать на небо", - пояснила свою точку зрения телеведущая.

Примечательно, что Дубовицкая рассказала о жизни экс-супруги Петросяна Елене Степаненко. По ее словам, после развода ей стало "легче жить".

Темы брак свадьба елена степаненко евгений петросян регина дубовицкая татьяна брухунова разница в возрасте
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