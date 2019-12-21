Собчак заподозрили в беременности

Известную телеведущую Ксению Собчак заподозрили в том, что она беременна. Это произошло из-за фотографии, которую она опубликовала в Instagram. Пользователи отметили "необычно округлые формы" телеведущей. Некоторые высказывают мнение, что Собчак просто не идет платье, в котором она сфотографировалась.

Примечательно, что сама телеведущая никак не реагирует на восторженные комментарии своих фанатов в соцсети. Интересен еще тот факт, что в новом доме, который строит Ксения Собчак, предусмотрено две детские комнаты. Поэтому не исключено, что телеведущая заранее предусмотрела вопрос о второй беременности. Такое мнение также высказали подписчики Собчак в Instagram.