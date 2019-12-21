Российский фигурист Петр Чернышев сейчас все свободное время посвящает своей жене, которая борется с опасным недугом. Из-за этого у него появились финансовые трудности. Недавно стало известно, что банковские счета Чернышева заблокированы и он не может совершать по ним никаких операций. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Сообщается, что блокировка счетов может быть связана с некими подозрениями, которые ранее были у налоговой службы в отношении Чернышева.
Сейчас Анастасия Заворотнюк идет на поправку. По последней известной информации, врачи удалили актрисе опухоль мозга.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.